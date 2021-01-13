شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يشرح خطة توزيع المقاعد بين الأعضاء وممثلى الحكومة بالجلسات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن ترتيب جلوس الأعضاء أمس ليس ساريا بعد ذلك، مضيفا: "ترتيب الجلوس أمس كان بسبب إجراءات الجلسة الأولى وسنراعى بعد ذلك المقاعد المخصصة للوزراء ومقعدى الوكيلين للوكيلين"، مؤكدا انه بالتعاون ستستمر الأمور كما يرام.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والتى شهدت مطالبة "جبالى" من أعضاء المجلس الذين لم يقوموا باستيفاء استمارات عضويتهم باللجان النوعية بسرعة إبداء رغباتهم بالإنضمام إلى اللجان، وكذلك تغيير رغباتهم بالانضمام من لجنة إلى أخرى خلال ساعة من رفع الجلسة.

يذكر أن مجلس النواب بدأ دوره الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى، حيث عقد جلسة افتتاحية إجرائية أدى فيها النواب اليمين الدستورية، وتم انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس لمدة خمس سنوات هى مدة الفصل التشريعى.