شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على شائعة الامتناع عن صرف مستحقات مبادرة "ما يغلاش عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُوضحةً أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، حيث تتم عمليات الصرف من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك، مُشيرةً إلى الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، مُناشدةً التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.

وفي سياق متصل، تتضمن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.