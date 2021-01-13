شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بحركة النهضة يوجه رسالة نارية لزعيم إخوان تونس راشد الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه لطفي زيتون القيادي المستقيل من الحركة والوزير السابق، رسالة نارية لراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسى وزعيم حركة النهضة- إخوان تونس- محذرا أياه من حدوث ثورة غضب ضد حركة النهضة التي يتزعمها، أو موجة غضب شعبي تطيح به.

تصريحات "زيتون" الذى كانت تربطه علاقة قوية بـ"الغنوشى" خلال حوار مع مجلة "الشارع المغاربي" قائلا "نصحت الغنوشي بتجنب التعرض للموقف الذي تعرض له الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وألا يكون في مواجهة غضب شعبي"، معتبرا "أن الحركة برئاسته تحولت إلى طرف في الصراع"،

كما أوضح قائلا "يجب قراءة النبض الشعبي بشكل دقيق وألا تكون النهضة في انفصام معه"، معتبرا "أن مشكلة البلاد عميقة جدا وكلما ازداد الوضع سوءا اقتربنا من الفوضى"، بحسب تعبيره

وعن نصيحته للغنوشي قال زيتون” انصحه بتجنب التعرض لنفس الموقف الذي تعرض له الرئيس السابق بن علي مضيفا في هذا الصدد” الا يتعرض لنفس المواقف …. الا يكون في مواجهة غضب شعبي .. ان يأخذ كل الاجراءات ويعود لإعلاء قيمة التوافق.. يحاول ان يجمّع .. يكون قوة تجميع وليس طرفا في الصراع .. النهضة تحولت او رئيسها من طرف تجميع الى طرف في الصراع.. يجب قراءة النبض الشعبي بشكل دقيق .. الا تكون في انفصام مع الشعب.. مشكل البلاد عميق جدا .. مشاكل كورة تتحول للملاعب في شعارات واغان .. كلما يزداد الوضع سوءا تزداد كل هذه الظواهر.. ونقترب من الفوضى ..ان شاء الله لا نصل اليها".

يشار إلى أن زيتون كان قدم نهاية أكتوبر الماضي، استقالته من الحركة، مؤكدا "أنها أضحت منشغلة بأمور حزبية لا تهم الشعب في الوقت الذي تعيش فيه تونس منعرجا خطيرا"، في إشارة إلى سعي الغنوشي لمواصلة ترؤسه للحركة في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لحزبه، ما أثار حركة امتعاض كبرى وانقسام داخل الحركة نفسها.