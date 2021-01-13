شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستعرض ضوابط تشكيل اللجان النوعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الضوابط التى تحكم تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، وذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم الأربعاء، ورفعها رئيس المجلس منذ قليل، قائلا: "أولا لازم النواب يشتركوا في اللجان، ثانيا من يرغب في الاشتراك في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس لإثراء العمل والاستفادة من تخصصه ليس له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف بدل حضور، وثالثا مكتب المجلس سيقوم بمراجعة طلبات النواب بالانضمام إلى اللجان".

وكان المستشار حنفى جبالى قد طالب فى بداية الجلسة من أعضاء المجلس الذين لم يقوموا باستيفاء استمارات عضويتهم باللجان النوعية بسرعة إبداء رغباتهم خلال ساعة من رفع الجلسة، وكذلك من يريد تعديل رغباته.

ويذكر أن قوائم اللجان النوعية تضم أعضاء كل لجنة من اللجان الـ25 بالمجلس.