شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويؤكد: الانضباط فى المواعيد بـ"الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بعد 15 دقيقة من انعقادها، وذلك حتي يتمكن أعضاء المجلس من تحديد رغباتهم من اللجان النوعية، تمهيداً للانتخابات التي ستجري غداً الخميس لاختيار هيئات مكاتب 25 لجنة برلمانية، داعياً إلي انعقاد جلسة تالية غداً الخميس في تمام الساعة 11 صباحا.

وحرصا علي انضباط الجلسات، دعا جبالى النواب، إلي الالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات البرلمانية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

وأكد جبالي في كلمته للنواب، أهمية إعطاء مظهر حضاري عن مجلس النواب وانضباطه، سواء فى الداخل أو الخارج، بقوله: "نرجو الالتزام في موعد انعقاد الجلسات العامة ليس بالدقيقة إنما الثانية".

وأشار رئيس مجلس النواب في حديثه إلي أعضاء المجلس، أهمية الالتزام بالأعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة والتي يأتي في مقدمتها الالتزام بالهدوء وعدم تبادل التحية داخلها، فضلا عن الالتزام بمقاعد الجلوس بقوله :"لا يخفى عليكم التقاليد البرلمانية الراسخة داخل قاعة المجلس، وتشمل الالتزام بالهدوء الكامل، وعدم تبادل التحية، والالتزام بأماكن الجلوس.

ونوه جبالي، إلى أن ما شهدته الجلسة الافتتاحية أمس كان استثنائي، فهى جلسة استثنائية، ويجب أن نعطى للمواطنين المصريين وللعالم كله أننا نرسى القواعد البرلمانية، مختتما حديثه قائلا: ربنا يوفقكم جميعا .