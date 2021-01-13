شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب النواب باستكمال استمارات عضويتهم باللجان خلال 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء من أعضاء المجلس الذين لم يقوموا باستيفاء استمارات عضويتهم باللجان النوعية بسرعة إبداء خلال ساعة من رفع الجلسة.

وقال جبالى أن المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المادة 40 من اللائحة تنص على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وأضاف جبالى عملا بحكم المادتين السبقتين فقد قام مكتب المجلس بمراجعة رغبات النواب للانضمام إلى اللجان النوعية ووجد أن هناك عدد كبير من النواب لم يقوموا باستيفاء استمارات عضويتهم باللجان لذلك يرجى من النواب سرعة استيفاء استمارات العضوية باللجان.

وتابع جبالى من يرغب في تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى التقدم بطلب لمكتب الأمين العام في موعد غايته ساعة واحدة حتى يستنى لمكتب المجلس اعداد القوائم قبل عرضها عليكم في الجلسة القادمة.