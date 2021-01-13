بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم السرقات، بمحافظة المنوفية.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام (4 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة (الدراجات النارية - مركبات "التوك توك")، متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، عدد وأدوات) .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم 9 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .