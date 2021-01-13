الداخلية: ضبط 15 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بقوات من الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري عبارة عن (6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، مسدس، 4 فرد محلي، خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 13 متهم، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.