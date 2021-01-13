ضبط 513 ألف عبوة "أعشاب وتركيبات" مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، 513 ألف عبوة أعشاب وتركيبات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل والأعشاب "بدون ترخيص"، كميات من الاعشاب والتركيبات الطبية، مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، بغرض التدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى مداهمة المخزن وضبط 513246 عبوة "أعشاب وتركيبات طبية" غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأثرها الضار ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.