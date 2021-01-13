اخبار العالم

ضبط 513 ألف عبوة "أعشاب وتركيبات" مجهولة المصدر في الإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، 513 ألف عبوة أعشاب وتركيبات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل والأعشاب "بدون ترخيص"، كميات من الاعشاب والتركيبات الطبية، مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، بغرض التدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى مداهمة المخزن وضبط 513246 عبوة "أعشاب وتركيبات طبية" غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأثرها الضار ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا