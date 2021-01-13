مدير الخدمات الطبية الأردني يتلقى لقاح فيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى مدير الخدمات الطبية الأردني الأسبق، الدكتور داوود حنانيا، لقاح فيروس كورونا، ضمن حملة التطعيم التي بدأت في المملكة صباح اليوم الأربعاء.

وقال حنانيا، طبيب القلب المتقاعد، في تصريحات عقب تلقيه التطعيم، إنه تابع تفاصيل اللقاحات مع أرقى المؤسسات البحثية في العالم.

وأوضح وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، أن اللقاحات التي وصلت إلى المملكة، حصلت على موافقات المؤسسات العالمية والأردنية وأثبتت أمانها.

وبدأ صباح اليوم في الأردن العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم

ضد فيروس كورونا، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر بيونتيك" الأمريكي الألماني، إلى الأردن.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل

إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.