الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم

لرئيس الوزراء أمس، بشكل مفاجئ بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

وبحسب الوكالة فإن الوزراء وضعوا

الاستقالة تحت تصرف رئيس المجلس في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام على تقديم نواب في البرلمان استجواباً لرئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.