اخبار العالم

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

 تأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم

لرئيس الوزراء أمس، بشكل مفاجئ بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

وبحسب الوكالة فإن الوزراء وضعوا

الاستقالة تحت تصرف رئيس المجلس في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام على تقديم نواب في البرلمان استجواباً لرئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا