المكسيك.. ترجيح تسجيل التصريح باستخدام لقاح "سبوتنيكV" خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيل، أن اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية قد تصدر تصريحًا للاستخدام الطارئ للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيكV" هذا الأسبوع.

وقال المسؤول المكسيكي بهذا الشأن: "على الأرجح أن هذا الأمر سيحدث الأسبوع الجاري"، فيما كان قد أعلن في قت سابق بأن بلاده حصلت من خلال الحكومة الأرجنتينية، على جميع الوثائق العلمية والتقنية الخاصة باللقاح الروسي، بما في ذلك نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

يشار إلى أن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيل أعلن في 11 يناير أن سلطات بلاده ترغب في استيراد ما يصل إلى 24 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

كما عقد المسؤول في وزارة الصحة المكسيكية في الأسبوع الماضي اجتماعات عمل في الأرجنتين، بما في ذلك مع ممثلين عن الجانب الروسي، مع العلماء والمديرين المشاركين في التسويق للقاح الروسي "سبوتنيك V"

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في 8 يناير بأن البلاد في المستقبل القريب يمكن أن تعتمد على اللقاح الروسي ضد "كوفيد – 19"، مضيفا أن المكسيك تخطط أيضا لشراء اللقاح الصيني بالارتباط بما يكون متاحا.