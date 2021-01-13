تايلاند تشهد تراجعًا في إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الأربعاء، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست، أن من بين الحالات الجديدة 132 حالة عدوى محلية و25 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 10 آلاف و991 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة تراجعًا عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء، وبلغت 287 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونًا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6

مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.