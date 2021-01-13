طوكيو تسجل 1433 حالة إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء تسجيل 1433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 78 ألفا و 566 حالة.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يوسع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا لتشمل أجزاء أخرى من البلاد اليوم، حيث تواجه اليابان عودة ظهور الإصابات بالفيروس.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن سوجا سيعلن حالة الطوارئ في سبع مقاطعات إضافية، بما في ذلك كيوتو وأوساكا وفوكوكا، مما يرفع عدد المقاطعات الخاضعة لذلك الإجراء إلى 11.

وتم إعلان الطوارئ لمدة شهر يوم الخميس بالنسبة لطوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة هي تشيبا وكاناجاوا وسيتمان، حيث تكافح المنطقة موجة ثالثة شديدة للجائحة.