ألمانيا تسجل 1060 وفاة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت ألمانيا مجدداً فوق الألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية أنه تم تسجيل 1060 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكر المعهد أن عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 19 ألفاً و600 حالة.

ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و953 ألفاً و426 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 42 ألفاً و637 حالة حتى اليوم. وبلغ عدد المتعافين مليون و596 ألفاً و600 شخص.