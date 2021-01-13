رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

قدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، استقالة حكومته إلى الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد.



جاء ذلك خلال استقبال الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشیخ صباح خالد الحمد الصباح، بقصر بيان.

وكان رئيس الوزراء الكويتي تلقى، الثلاثاء، استقالات أعضاء الحكومة؛ التي وضعوها تحت تصرفه.

وتسلم الشیخ صباح استقالة، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح؛ وذلك خلال لقاءهما بقصر السيف.

يأتي هذا على خلفية تطورات الأوضاع الراهنة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، بحسب بيان الحكومة.

وفي حالة قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، وهى الحكومة الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، فستكون بذلك ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت.

وكانت الحكومة تم تشكيلها في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أعقاب إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، والتي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 329 يومًا فقط.