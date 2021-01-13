وزير الخارجية الأمريكي: العقوبات حرمت إيران من 70 مليار دولار لتمويل الإرهاب

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات المفروضة على طهران، حرمت النظام الإيراني من 70 مليار دولار كانت ستستخدم لتمويل الإرهاب والبرنامجين النووي والصاروخي.



وأكد بومبيو، أن الإدارة الأمريكية واجهت النظام الإيراني ومساعيه للحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن تجاهل ذلك كان سيشكل خطرًا على الولايات المتحدة.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، بدأت طهران الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردرو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أمام القوى العالمية وإيران أسابيع، وليس أشهرا، لإنقاذ الاتفاق النووي، بمجرد أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتحب جو بايدن السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني.