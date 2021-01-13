دونالد ترامب: الوقت حان لتتعافى أمتنا ويحل السلام مؤكدا على احترام القوانين الأمريكية

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الوقت حان لتتعافى أمتنا ويحل السلام، مؤكدا على احترام القوانين الأمريكية ورفض أعمال الشغب.



وأضاف ترامب، خلال كلمته من موقع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك في ولاية تكساس، أن حرية التعبير في البلاد تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى.

ووصف الرئيس الأمريكي تحركات عزله في الكونجرس، بالامتداد للحملة الشرسة ضد إدارته طوال فترة رئاسته، قائلًا: "تفعيل المادة 25 من الدستور لا تمثل أي خطر ضدي ولكنها أكبر عملية تصيد في تاريخنا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعهد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بانتقال سلس للسلطة.

وأوضح نائب الرئيس لحكام الولايات، أن فترة إدارة ترامب شارفت على نهايتها وانتقال السلطة سيكون سلسًا، في مؤشر جديد لرفض نائب ترامب إجراءات عزل الرئيس.

ومنح الديمقراطيون ترامب فرصة أخيرة، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل.

وستكون محاولة عزل ترامب هذه الثانية قبل تسليمه السلطة في حدث غير مسبوق بالولايات المتحدة، بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني في أحداث أودت بحياة 5 أشخاص