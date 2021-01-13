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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من المحافظات اليمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اختلافًا في درجات الحرارة على العاصمة عدن وعددٍ من المحافظات.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

 

عدن (العظمى 29° - الصغرى 23°)

 

المكلا (العظمى 30° - الصغرى 19°)

 

سيئون (العظمى 24° - الصغرى 08°)

 

عتق (العظمى 22° - الصغرى 07°)

 

الغيضة (العظمى31° - الصغرى 15°)

 

سقطرى (العظمى 27° - الصغرى 19°)

 

صنعاء (العظمى 20° - الصغرى 02°)

 

تعز (العظمى 26° - الصغرى 11°)

 

الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 23°)

 

ذمار (العظمى 20° - الصغرى 02°)

 

مأرب (العظمى 25° - الصغرى 08°)

 

صعدة (العظمى 21° - الصغرى 03°)

 

المحويت (العظمى 22° - الصغرى 10°)

 

عمران (العظمى 20° - الصغرى 02°)

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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