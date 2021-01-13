شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن صاحب السمو أمير البلاد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة".

وكان الوزراء أعضاء الحكومة قد تقدموا، أمس الثلاثاء، باستقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.