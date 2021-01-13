شكرا لقرائتكم خبر عن لتحريضه على العنف .. يوتيوب يعلق قناة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع يوتيوب ، إنه علق قناة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب انتهاكها السياسات المناهضة للتحريض على العنف بعد هجوم أنصاره الأسبوع الماضي على مبنى الكونجرس.

ونأت منصات وشركات التواصل الاجتماعي بنفسها واتخذت إجراءات ضد من شجعوا أو شاركوا في أحداث العنف في واشنطن.

وقال يوتيوب في بيان إن قناة ترامب ممنوعة الآن من تحميل فيديوهات جديدة أو البث الحي لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.

كما منعت الشركة التعليقات على الفيديوهات في القناة.