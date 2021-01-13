خلال 70 عاما.. تنفيذ أول حكم إعدام بحق امرأة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدمت السلطات الأمريكية، الأربعاء، ليزا مونتجمري، المدانة بالقتل، كأول حالة يجري تنفيذ الحكم عليها منذ عام 1953.

ومونتجمري هي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ.

ووصفت كيلي هنري، محامية مونتجمري، الإعدام في تصريحات حادة بأنه "استعمال وحشي وغير قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية".

وأضافت هنري في بيان: "لا أحد يمكن أن يجادل بصدق في الاعتلال العقلي الشديد للسيدة مونتجمري.. فقد تم تشخيص مرضها وتلقيها العلاج لأول مرة على أيدي أطباء مكتب السجون".

وفي يوليو/تموز الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق أمريكي أدين بقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة، في عقوبة هي الأولى منذ 17 عاما على المستوى الفيدرالي.

ففي غرفة الموت بسجن تير هوت في ولاية إنديانا، أعدم دانيال لي، منتصف يوليو، بحقنة قاتلة من مادة بنتوباربيتال.