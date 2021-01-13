ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ92 مليونا و9 آلاف و713 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 92 مليونا و9 آلاف و713 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و970 ألفا و96 وفاة، حتى الأربعاء.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 65 مليونا و849 ألفا و397 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 19753 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في فرنسا إلى مليونين و806590، وهي سادس أعلى حصيلة في العالم.

وزادت وفيات الفيروس بواقع 362 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 68802، في سابع أعلى حصيلة في العالم.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن البرازيل سجلت 64025 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و1110 وفيات بكوفيد-19، فيما تكافح البلاد عودة ظهور الجائحة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت في الوقت الحالي 8195637 حالة إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 204690 وفاة، في ثالث أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي بالبلاد سجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم 12 يناير/ كانون الثاني، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87607 حالات بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 453789 منذ إعلان أول إصابة في الثاني من مارس/ آذار من العام الماضي، كما تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليرتفع مجمل الوفيات جراء الوباء إلى 7784.

وتعافى 1345 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 427351.