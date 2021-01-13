شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إندونيسيا تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أول جرعة من لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد في البلاد، الأربعاء.



يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة برنامجا لتطعيم 181.5 مليون شخص في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وتم حقن الرئيس بلقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك في القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.