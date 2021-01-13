الأردن.. انطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت في الأردن صباح، الأربعاء، حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا كان أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا، تسير بكل سلاسة ويسر.

وأكد عبيدات أن كل من تلقى رسالة سيتم تطعيمه حال وصوله إلى المركز المحدد له.

وأضاف خلال جولة تفقدية لمراكز التطعيم، أن العملية مستمرة، وأن جميع مراكز التطعيم تم ربطها بغرفتي عمليات في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، التي ستعمل على تلقي الملاحظات من المواطنين حول عملية تلقي المطعوم واي استفسارات بشأنها.

وتابع أن برنامج التطعيم بدأ في 29 مركزا في المملكة وفق الخطة المعلنة من قبل الوزارة والأولويات التي وضعتها لهذه الغاية لحوالي 5 آلاف شخص يوميا.

وكانت المملكة الأردنية قد استقبلت كميات من لقاحي "سينوفارم" الصيني وفايزر-بيونتيك.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية قد منحت اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.