هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير/ كانون الثاني بمقتضى الدستور.



وقالت الهيئة في بيان لها، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن: "حقوق حرية التعبير والتجمع لا تعطي أحدا الحق في اللجوء إلى العنف والفتنة والتمرد".

وأضاف البيان، أن أعضاء هيئة الأركان المشتركة يدعمون الدستور ويدافعون عنه، وأي عمل لتعطيل العملية الدستورية ليس فقط ضد تقاليدنا وقيمنا؛ ولكنه مخالف للقانون".

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، سيوجه رسالة تذكر الجنود بأن وظيفتهم دعم الدستور والدفاع عنه، وذلك في ضوء أعمال العنف الأخيرة التي شهدها مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.

ونقلت "سي.إن.إن" عن أحد المسؤولين في هيئة الأركان المشتركة قوله، إن "قرار إصدار الرسالة اتفق عليه القادة العسكريون، الثلاثاء".

وأشار المسؤول إلى أنه وبالنظر إلى ما حدث، وبعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب لمبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، شعر القادة العسكريون جميعاً أنه من المهم الإدلاء ببيان، نظراً لخطورة الأحداث المحيطة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

وارتفع منسوب القلق في الولايات المتحدة في أعقاب معلومات عن حصار محتمل لمقر الكونجرس قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الكونجرس أحيط علما بتهديدات إرهابية جديدة تستهدف المشرعين ومبنى الكابيتول قبل تنصيب بايدن.

وذكر أحد أعضاء الكونجرس، الذي كان بين من جرى إحاطتهم بشأن سلسلة من التهديدات الجديدة ضد المشرعين والكابيتول نفسه في وقت متأخر من يوم الإثنين، إن الآلاف من المتطرفين الموالين لترامب يخططون لمحاصرة الكابيتول قبل حفل التنصيب.