موقع يوتيوب يزيل مقطع فيديو للرئيس الأمريكي ويحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أزال موقع "يوتيوب"، الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.



وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياسات الموقع".

ولفت "يوتيوب" إلى أنه "قام بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام"، مضيفا: "قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة".

حذف "يوتيوب" فيديو للرئيس ترامب ليس الأول، فقد حذفت الشركة سابقا و"فيسبوك" أيضا تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي أكد فيه أن الانتخابات زورت، وطالب مناصريه في واشنطن بالانصراف.

وقال جاي روزين نائب رئيس "فيسبوك" للنزاهة في تغريدة عبر "تويتر": "شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

وقيدت شركة "تويتر" قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف"، وفرضت الشركة قيودا على "تغريدة" لاحقة لترامب أعلن فيها مرة أخرى فوزه بالانتخابات.

يأتي ذلك فيما صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أو تنحيته عن مهامه.