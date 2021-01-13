شكرا لقرائتكم مجلس التعاون الخليجي يرحب بتصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

وقال الحجرف الثلاثاء "إن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية هو لمواجهة إصرارها المستمر وتمسكها بالخيار العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أضاف أنه يتطلع لأن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي وداعميها، مشدداً على أن دول مجلس التعاون حريصة على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان أعلن، الاثنين، أن بلاده قررت تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".

وقال بومبيو في بيان، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

كما لفت إلى أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

إلى ذلك، أضاف أنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.