شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قتيلاً حصيلة الغارات الاسرائيلية على شرق سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرقي سوريا 23 قتيلاً من الجيش السوري وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، في حصيلة هي الأعلى منذ نحو عامين.

وأفاد المرصد عن قصف إسرائيلي مكثف استهدف المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال.

وطال القصف وفق المرصد مستودعات ومعسكراً في أطراف مدينة دير الزور، ومواقع ومستودعات أسلحة في بادية البوكمال، وأخرى في بادية الميادين.

وتسبّب القصف في مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري، بالإضافة الى 16 آخرين من المقاتلين الموالين لإيران من غير السوريين،كما أصيب أكثر من 28 آخرين بجروح بعضهم في حالات خطرة، وفق المرصد.

وتسبّبت غارات مماثلة قرب مدينة البوكمال في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران.

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوري.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية.