شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 91 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 91 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و952 ألفاً و538. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 376188 22458625
الهند 151327 10479179
البرازيل 203580 8131612
روسيا 62804 3448203
المملكة المتحدة 83203 3164051
فرنسا 68802 2806590
تركيا 23152 2346285
إيطاليا 79819 2303263
إسبانيا 52683 2137220
ألمانيا 42254 1947592 .
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 12911 604549
34-المغرب 7784 453789
36 - السعودية 6300 364096
39 - الأردن 4076 309846
44 -الإمارات 717 236225
46 - لبنان 1705 226948