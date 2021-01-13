اخبار العالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 91 مليوناً

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات العالمية تتجاوز 91 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 91 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و952 ألفاً و538. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
 الولايات المتحدة 376188  22458625 
الهند 151327  10479179 
البرازيل 203580  8131612 
روسيا 62804  3448203 
المملكة المتحدة 83203  3164051 
فرنسا 68802  2806590 
تركيا 23152  2346285 
إيطاليا 79819  2303263 
إسبانيا 52683  2137220 
ألمانيا 42254  1947592  .
 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 
 26 - العراق 12911  604549  
 34-المغرب 7784  453789 
 36 - 6300  364096  
39 - الأردن 4076  309846 
44 -الإمارات 717  236225    
46 - لبنان 1705  226948

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا