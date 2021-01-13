شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 91 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 91 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و952 ألفاً و538. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 376188 22458625

الهند 151327 10479179

البرازيل 203580 8131612

روسيا 62804 3448203

المملكة المتحدة 83203 3164051

فرنسا 68802 2806590

تركيا 23152 2346285

إيطاليا 79819 2303263

إسبانيا 52683 2137220

ألمانيا 42254 1947592 .

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 12911 604549

34-المغرب 7784 453789

36 - السعودية 6300 364096

39 - الأردن 4076 309846

44 -الإمارات 717 236225

46 - لبنان 1705 226948