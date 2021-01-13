شكرا لقرائتكم خبر عن شمران مدرباً للنجف العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

تعاقد نادي النجف العراقي مع هاتف شمران مدرباً لفريقه الكروي الأول خلفاً للمدرب المستقيل حسن أحمد،

جاء في بيان النادي أن شمران، سيساعده في مهمته كل من ماجد نجم وجاسب سلطان وحيدر عبودي وهادي جابر مدرباً لحراس المرمى.

والمدرب الجديد سبق له أن أشرف على تدريب النجف في المواسم السابقة ويعد من أهم المدربين الذين أسهموا ببروزه كفريق مؤثر في خارطة الدوري العراقي إلى جانب زميله ناجح حمود.

يذكر أن إدارة النجف سبق أن أعلنت عن تسمية عبد الغني شهد مدرب الشرطة السابق، مدرباً لفريقها الكروي بعد استقالة حسن أحمد، إلا أن شهد رفض استلام المهمة بسبب عدم إيفاء الإدارة بتعهداتها فيما يتعلق بتسليم اللاعبين بعض مستحقاتهم المادية.