شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يستضيف دوري أبطال الجودو للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستأنف اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو مسابقات الموسم بإقامة دوري الأبطال لفئة الشباب يوم الجمعة 22 يناير الحالي بصالة نادي اتحاد كلباء.

واشترطت اللائحة الفنية والتنظيمية لتلك البطولة العمرية التي تقام بالمنطقة الشرقية، ضرورة إرسال أسماء الأندية والمراكز المشاركة قبل الساعة الخامسة من مساء الأربعاء القادم، مع التأكيد على إبراز الأوراق الثبوتية للمشاركين.

وحددت اللائحة الفنية للمسابقة فئات الشباب تحت 18-19-20 سنة، ومواليد 2001، 2002، 2003، والتي تشمل أوزاناً تحت 55، 60، 66، 73 كيلوجراماً.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي صدرت عند استئناف النشاط بمختلف المرافق وإجراء فحص (PCR ) لكل المعنيين من اللاعبين والإداريين والحكام والأجهزة الإدارية.

وشكر الدرعي أسرة نادي اتحاد كلباء على استضافة الجولة متمنياً أن تخرج المسابقة كما خطط لها، بهدف اكتشاف مواهب جديدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية. وستكون الجولة النهائية يوم 22 فبراير المقبل.