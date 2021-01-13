شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل ممثلي الثلاثي الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني.

فقد استقبل سموّه - في الديوان العام للوزارة في أبوظبي، فيليب إيريرا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وجانس بلوتنر، المدير السياسي لمكتب أبوظبي التابع لوزارة الخارجية الألمانية، وباتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، بالنيابة عن توماس درو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي، من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات جائحة فيروس «كورونا»، والتعاون الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض، إلى كل دول العالم.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي. مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات، وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات، ويعزز التعاون بين الدول، بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والرخاء. (وام)