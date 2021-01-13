شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة وتفاؤل في بوليفار بعد الشراكة مع «سيتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر مشجعو نادي بوليفار الأكثر تتويجاً بالألقاب في الدوري البوليفي عن سعادتهم بالشراكة مع مجموعة مانشستر سيتي لكرة القدم لأنها تعني استفادة الفريق من الكادر التدريبي والكشافة والبنية التحتية وقنوات الاتصال للمجموعة.

وسيتمكن بوليفار من طلب النصيحة في اكتشاف المواهب والتخطيط للمستقبل من مجموعة «سيتي» وعلق رئيسه مارسيلو كلاور على الشراكة:«بوليفار سينضم لعائلة مجموعة سيتي لكرة القدم كناد شريك يبني لمشروع تطوير مستقبلي طويل الأمد وسيمنحنا فرصة لنكون أكبر ونحافظ على مكانتنا كناد كبير في قارة أمريكا اللاتينية».

وأضاف مارسيلو:«سيقود الشراكة الجديدة مديرنا الرياضي الذي عين مؤخرا خافيير ريسيو ويساعده بالخبرة والمشورة مستشار مجموعة سيتي لكرة القدم البوليفي رودريجو ماريون،ونتطلع من خلال هذه الشراكة لتطوير المواهب ومنح أطفال بوليفيا فرصة الحلم ومساعدة البلاد للتأهل لنهائيات كأس العالم».

من جهته، علق فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة «سيتي» لكرة القدم:«سعداء لتوسيع حضورنا العالمي من خلال هذه الشراكة المهمة مع نادي بوليفار وهو أول ناد شريك لمجموعة سيتي لكرة القدم، هذا الاتفاق الطويل الأمد هو الأول من نوعه وسيتيح لبوليفار استخداما واسعا لخبرة المجموعة في صناعة الكرة».

وتابع سوريانو:«الشراكة تدعم طموحات بوليفار وتمنحنا فرصة التعلم وبالتأكيد سيمنحنا العمل في بوليفيا مزيداً من المعرفة وشبكات التواصل في كرة أمريكا الجنوبية، نادي بوليفار هو أفضل الأندية وأعرقها ونشعر بالحماس لرؤية مارسيلو للنادي ونتطلع لمساعدته في تحقيق طموحاته المستقبلية».

ولن يكون بوليفار مملوكا لمجموعة سيتي لكرة القدم بل شريكا، لذلك لن يضاف لقائمة الأندية الـ10 التي تملكها المجموعة وآخرها نادي تروي المنافس بالدرجة الثانية في فرنسا، وتملك المجموعة إلى جانب مانشستر سيتي وتروي أندية جيرونا الأسباني وملبورن سيتي الأسترالي ونيويورك سيتي الأمريكي ومومباي الهندي وسيشوان جنيو الصيني ومونتفيديو سيتي تورك الأوروجوياني ويوكوهاما مارينوس الياباني ولوميل البلجيكي.

وفي سياق متصل، كشف الأسباني بيب جوارديولا مدرب «سيتي» عن سر استعادة الفريق لإيقاعه في المباريات وقال:«قلت للاعبين توقفوا عن الركض في التمرينات، اركضوا قليلا ولكن امشوا كثيرا. بدون الكرة عليك أن تركض ولكن عندما تكون الكرة معك ابق في موقعك ومرر، دع الكرة تركض وليس أنت»