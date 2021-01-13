شكرا لقرائتكم خبر عن ديكلان يقهر مرضه ووالده يبكي فرحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أجهش لي تومسون والد لاعب شيفيلد وينزداي «ديكلان تومسون» (18 عاماً) بالبكاء بعد مشاهدة ابنه وهو يشارك لأول مرة في المباراة الاحترافية التي حقق فيها الفوز على ايكستر(2- صفر) في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعمل لي تومسون مساعد مدرب في فريق ستوكبريدج بارك ستيلز النادي السابق لجيمي فاردي نجم ليستر سيتي، والذي شارك بالفيديو على «تويتر». ودموع الأب لم تكن بسبب فرحته بكون ابنه لاعب كرة بل لأن الأطباء قالوا له إنه لن يستطيع المشي طوال حياته بعد إصابته بمرض «بيرثيز» الذي يضرب الحوض ويربط المريض بالكرسي المدولب، رفض ديكلان ووالده الاستسلام للمرض وكافح لتحقيق حلمه ليصبح لاعب كرة ووقع مع وينزداي الذي يشجعه منذ الصغر أول عقد احتراف العام الماضي قبل أن يدشن مسيرته معه رسمياً السبت.

وعلق ديكلان: «شعرت بسعادة غامرة عندما شاهدت عائلتي تتابع المباراة في الفيديو، سعيد لأنني جعلتهم يفخرون بي وهذا ما يجعل مسابقة كأس الاتحاد مميزة»، ويعمل ديكلان الآن سفيراً في «ستيبس» ( خطوات ) وهي مؤسسة خيرية تهتم بحياة المتأثرين بالمرض ويتابع: «قالوا لي في صغري إنني لن أكون قادراً على لعب الكرة والآن أريد أن أكون قدوة للأطفال المرضى كي يكافحوا حتى النهاية»، وأوقعت القرعة فريق ايكستر أمام إيفرتون في الدور الرابع للمسابقة.