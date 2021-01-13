اتحاد المبارزة يبحث استئناف البطولات المحلية

يبحث اتحاد المبارزة مع أندية الوحدة والفجيرة والظفرة إجراءات عودة النشاط واستئناف البطولات المحلية، حيث عقد الاتحاد عدة اجتماعات بواسطة الاتصال المرئي عن بعد مع الأندية الثلاثة، و ترأس الاجتماعات المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة وحضر الاجتماع من الوحدة عبيد مفتاح المحرزي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب المصاحبة ومن الفجيرة : أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي للألعاب القتالية، ونادر أبوشاويش مدير الإدارة الفنية، وإيهاب استيتة مدير إدارة العمليات والمدربان شادي رمضان وماهيتاب وصفي ،أما من الظفرة فحضرعيسى سيف المزروعي رئيس مجلس الإدارة وسعيد سلطان الخاصوني نائب الرئيس وأيوب الحمادي مدير إدارة الألعاب الفردية ،وشارك في الاجتماعات د .هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد وإبراهيم خالد المدير التنفيذي .

واشاد الشيخ سالم القاسمي بجهود الأندية وتعاونها في تجاوز محنة كوفيد 19 بعودة النشاط التدريجي، وأكد أن أبواب الاتحاد دوماً مفتوحة أمام الأندية للتواصل في جميع الأمور ،مشيرا إلى أن الاتحاد مقبل على نقلة نوعية وفنية من خلال تعاقده مع شركة استشارية كبرى لتقويم الوضع الحالي والمساهمة في اقتراح الحلول التي من شأنها الارتقاء بالمبارزة الاماراتية لتحقيق الانجازات المنشودة.

وقدم عبيد مفتاح المحرزي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب المصاحبة الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على جهوده مشيرا إلى أن فرق النادي تتأهب لعودة كامل النشاط في المبارزة وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة .

من جانبه رحب أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي للفجيرة للألعاب القتالية عن ترحيب النادي باستضافة تدريبات المنتخب الوطني بالصالة الرياضية وكذلك استعداد النادي لاستضافة أي من البطولات المحلية التي سيتم تنظيمها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك استعداد النادي لاستضافة بطولة عالمية تكون الأولى للمبارزة بإماراة الفجيرة .

وخلال اجتماع نادي الظفرة أشاد عيسى سيف المزروعي رئيس مجلس الادارة بحرص الاتحاد على التواصل مع الأندية مؤكدا الإيجابيات العديدة التي تعود على الأندية من تواصل الاتحادات بها مشيدا باتحاد المبارزة كونه أول اتحاد رياضي بالدولة يعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الاندية خلال الجائحة ،وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نادي الظفرة للالعاب الرياضية بأن النادي يخطط لدعم فريق المبارزة بالنادي وتكوين فريق للشباب أسوة بفريق الفتيات بالنادي حتى تكون المبارزة حاضرة بالمنطقة الغربية للجنسين .

الجدير بالذكر أن اتحاد المبارزة عقد خلال الأسابيع الماضية عدة اجتماعات مع اأندية الشارقة وبني ياس ومؤسسة المرأة بالشارقة .