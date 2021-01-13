شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب المفضوح.. مستشار أردوغان يدعو لتسليح الميليشيات لتنفيذ عمليات اغتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأستاذ القانون في جامعة «يدي تبع» التركية، مسعود حقي تشاسين، إلى دعم وتسليح الجماعات الانفصالية المتمردة في أمريكا واغتيال المواطنين الأمريكيين.

وكشف الكاتب التركي عبد الله بوزكورت، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، عن تصريحات لتشاسين، خلال مشاركته بأحد البرامج التركية، أعلن فيها استعداد تركيا لتسليح جماعات ثورية متمردة في بعض الدول.

وقال تشاسين إن القوات الأمريكية في سوريا تشكل تهديدًا لتركيا، وإن رجل الأعمال الملياردير الأمريكي جورج سوروس يحاول الإطاحة بأردوغان، مؤكدًا أن «وجود القوات الأمريكية في سوريا أصبح يهدد أمن تركيا».

وأشار إلى ضرورة تسليح الانفصاليين في مدينة كيبك على الحدود الكندية، وجيش الزاباتستا في المكسيك، لقتل المواطنين الأمريكيين على الحدود، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".