للتحقيق في أسباب ظهور "كورونا"، خبراء دوليّون يتوجّهون للصين الخميس المقبل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن وفدا من خبراء منظمة الصحة العالمية سيصل إلى البلاد الخميس المقبل، لإجراء تحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا في الصين.

وقال بيان بالخصوص إن الخبراء الأجانب خلال هذه الزيارة "سيجرون تحقيقا مشتركا مع العلماء الصينيين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد أعرب يوم 5 جانفي عن خيبة أمله لأن السلطات الصينية أخرت منح السماح بوصول مجموعة علمية دولية من الخبراء للتحقيق في منشأ كورونا.

في المقابل، أرجعت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ هذا التأخير إلى "طبيعة الإجراءات الرسمية في ظروف الوباء".

روسيا اليوم