البرازيل تسجل 64025 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل سجلت 64025 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و1110 وفيات بكوفيد-19، فيما تكافح البلاد عودة ظهور الجائحة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت في الوقت الحالي 8195637 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 204690 وفاة، في ثالث أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة

والهند.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.