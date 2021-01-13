766 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 164 ألفًا و477 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 584 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 150 ألفا و427 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا لايزال يقف عند 23 ألفا و524 حالة، منهم 267 مريضًا في حالة حرجة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي

الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.