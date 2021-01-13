الأردن: انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت في الأردن صباح اليوم الأربعاء حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت المملكة قد استقبلت كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر بيونتيك، وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية قد منحت اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا كان هو أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن

حملة التطعيم.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.