ألمانيا تجدد رفضها للتطعيم الإجباري ضد كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مجددا رفضه للتطعيم الإجباري في مكافحة جائحة كورونا.

وقال شبان، اليوم الأربعاء، في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "لقد أعطيت وعدي في البرلمان، في هذه الجائحة لن يكون هناك تطعيم إجباري، وسيظل هذا ساريا"، مضيفا أن الحكومة الألمانية تراهن على الحجج والمعلومات والثقة في اللقاح.

وذكر شبان أنه يريد أيضا إقناع أطقم التمريض في ألمانيا بالحجج، وقال: "بالمناسبة، هذا أيضا هو التقدير الذي تتوقعه أطقم التمريض في هذه الجائحة"، مضيفا أن الجميع يقولون

منذ شهور إن هؤلاء لديهم واحدة من أصعب الوظائف في هذه الجائحة.وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي قبل الإدلاء ببيان حكومي اليوم أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "أعتقد أننا يجب أن نتحدث معهم بشأن التطعيم".

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز"

الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.