750 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا في بلغاريا

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و881 إصابة.

وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 47 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و279 حالة.

وأضافت أن هناك 2706 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 140 ألفًا و548 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقى

العلاج بالمستشفيات 3 آلاف و945 شخصا، من بينهم 367 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات ضد الفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 15 ألفا و780 شخصا، منهم 1619 شخصا في آخر 24 ساعة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع

جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.