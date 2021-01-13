إصابة وزير الدفاع الكولومبى بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية إصابة وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأضافت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الوزير يخضع للحجر الصحي، ويتمتع بصحة جيدة، وسيواصل مهام عمله من المنزل.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزيرة الخارجية الكولومبية، كلاوديا بلوم، إصابتها بفيروس كورونا عقب إصابة أحد أفراد عائلتها بالفيروس.

يذكر أن كولومبيا سجلت مليونا و816 ألفا و82

حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، و46 ألفا و782 حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل

إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.