50 قتيلا وجريحا من قوات النظام وميلشيات إيران بضربات جوية شرقي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول الضربات الجوية التي خلفت أكثر من خمسين قتيلا وجريحا من قوات النظام والميليشيات الإيرانية شرقي سوريا.

وأوضح المرصد إن الغارات وجهت أكثر من 10 ضربات لمستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين، مع الإشارة إلى أن كل ضربة من تلك الضربات كانت محملة بأكثر من صاروخ.

وخلفت تلك الغارات خسائر فادحة في صفوف قوات النظام السوري والميلشيات المتحالفة معه، إذ قتل 23 عنصرا، بينهم 7 سوريين والبقية من المليشيات الموالية لإيران.

عدد القتلى مرشح للارتفاع

وأشار المرصد إلى من 14 من القتلى لقوا حتفهم في دير الزور بينما قضى البقية في مدينتي البوكمال والميادين، منوها إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 28 جريح بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأدت الضربات الجوية التي نسبها المرصد إلى إسرائيل إلى تدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة وسلاح وآليات، فيما دوت انفجارات عنيفة جداً خلال وبعد القصف نتيجة انفجار الذخائر في المستودعات.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إنّ “العدو الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة”، غير أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ اندلاع الحرب في جارتها الشمالية في 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين إنّه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا.

ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكن إسرائيل شنّت منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 مئات الضربات استهدفت مواقع ميليشيات إيرانية وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني التي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

وتعهدت إسرائيل مراراً بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها، وكرّر رئيس حكومتها، بنيامين نتانياهو عزمه “وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة”.

وكان المرصد السوري أحصى خلال العام المنصرم، 39 غارة وهجمات صاروخية نسبها إلى إسرائيل، و أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات ومقرات ومراكز وسيارات، كما نجم عن تلك الضربات مقتل 217 شخص على الأقل بينهم 123 عنصرا من قوات النظام، و94 شخصا من المرتزقة غير السوريين.