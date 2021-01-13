عداد كورونا لا يتوقف.. الإصابات تتخطى 92 مليونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - رغم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، التي فرضتها معظم دول العالم لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه، إلا أن عداد الفيروس القاتل يواصل الارتفاع.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 92 مليونا و9 آلاف و713 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و970 ألفا و96 وفاة، حتى الأربعاء.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 65 مليونا و849 ألفا و397 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 19753 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في فرنسا إلى مليونين و806590، وهي سادس أعلى حصيلة في العالم.

وزادت وفيات الفيروس بواقع 362 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 68802، في سابع أعلى حصيلة في العالم.

ارتفاع إصابات البرازيل لـ8195637

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن البرازيل سجلت 64025 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و1110 وفيات بكوفيد-19، فيما تكافح البلاد عودة ظهور الجائحة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت في الوقت الحالي 8195637 حالة إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 204690 وفاة، في ثالث أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

115 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي بالبلاد سجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم 12 يناير/ كانون الثاني، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87607 حالات بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.