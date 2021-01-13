أمريكا تسجل حصيلة قياسية جديدة بوفيات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

في حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس كورونا المستجد، سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، وفاة حوالي 4500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الاثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 ت غ الثلاثاء) سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصاً وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.

أفادت بيانات صحية رسمية، أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس (كورونا) المستجد، والأسرع نقلاً للعدوى، انتشرت حالياً في ثماني ولايات أميركية.

ووفق شبكة (يورو نيوز)، فإن سلالة (بي 117) من فيروس (كورونا) المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى أكثر من الفيروس، الذي كان منتشراً سابقاً، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.

وأشارت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، يوم الجمعة الماضي، أن تلك السلالة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، رصدت في ثماني ولايات وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضرراً.

ورصدت أيضاً هذه السلالة في كل من كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، بإجمالي 63 حالة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، لمجلة (نيوزويك) الأربعاء: إن تلك السلالة، قد تكون “أكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، مما نكتشفه حالياً”.

وأضاف: “أنا متأكد من أنها موجودة هنا، لكننا لم نرصدها بعد، وأعتقد أنه إذا كانت بأماكن مثل كاليفورنيا ونيويورك وكولورادو، فستكون قريباً جداً في عدة ولايات أخرى”.