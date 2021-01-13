الحكم بالإعدام على قاتل الطفل عدنان بوشوف بطنجة

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، حكمها في قضية الطفل عدنان.

المحاكمة التي إمتدت لتسع ساعات، خلصت بالحكم بالإعدام بالنسبة الرئيسي في جريمة الطفل عدنان، وأربعة أشهر حبسا نافذا بالنسبة لثلاثة آخرين لعدم تبليغهم عن الجريمة.

وشهدت جلسة المحاكمة، إنهيار المتهم الأول “ع.ح”، ووقوعه مغمى عليه، ليضطر القاضي لرفع الجلسة.

وانطلقت أمس الثلاثاء، بمحكمة الإستئناف في مدينة طنجة، جلسة أخرى من محاكمة المتهمين في قتل واغتصاب الطفل عدنان بوشوف.

وفي تصريحات مثيرة، توجه المتهم الرئيسي في القضية، إلى القاضي بالقول، “اختطفت الطفل لأنني محتاج للمال لم أغتصبه إطلاقا.. وأعتذر عن ذالك”.

وزعم المتهم، بأنه استدرج الطفل عدنان واختطفه من أجل طلب فدية، مضيفا، “كنت محتاجا للمال.. وأقول هذا الكلام لوالديه وللشعب المغربي ليرتاح ضميري”.

وكان المتهم قد توبع بـ“جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير، بقاصر يقل عمره 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف والاحتجاز، المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة واخفاءها وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.