صحف: طيران الإمارات توقف طيارا تونسيا رفض المشاركة في رحلة إلى إسرائيل

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وسائل إعلام تونسية أن شركة طيران الإمارات، قد جمدت نشاط أحد طياريها بسبب رفضه المشاركة في رحلة تنظمها إلى إسرائيل.

وأوردت صحيفة “الشارع المغاربي” الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بالطيار منعم صاحب الطابع، وهو من جنسية تونسية، ويعمل بالشركة الإماراتية.

ونقلت عن الطيار التونسي قوله في تدوينة نشرها على فيسبوك “تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الامارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة الى تل أبيب….. الله فقط من يرعاني …لست نادما”.

وأكدت الصحيفة الإلكترونية “الشارع المغاربي” أنها تواصلت مع مع الطيار الذي أكد إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب.

وكانت الامارات اول دولة تعلن عن التطبيع مع إسرائيل في موجة شملت حتى اليوم سلطنة عمان والسودان والمغرب .