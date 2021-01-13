بنس يرفض استخدام المادة "25" لعزل ترامب

المنامة - ياسر ابراهيم - صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ليل الثلاثاء، على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لتفعيل التعديل 25 من الدستور، لعزل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة.



وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بنس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي، الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.



وصوت المجلس لصالح القرار بأصوات 223 مقابل 205.



ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء، على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.



من جانبها أعلنت رئيسة مجلس النواب، في وقت سابق اليوم أنها اختارت أشخاصا ممتازين بقيادة النائب جيمي راسكين لإدارة محاكمة ترامب، وأنها ستعمل معهم.

